Бишкек, , 15:57 — REGNUM Задержанный спецслужбами Киргизии владелец ассоциации компаний «Карвен групп» Генрих Балян, перечислил государству 60 млн сомов (51,1 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый в мошенничестве бизнесмен отдал эти деньги в качестве компенсации за причиненный государству ущерб.

ИА REGNUM напоминает, что по версии следствия, Генрих Балян вступил в сговор с сотрудниками одного из банков с государственной долей, и оформил на подставное лицо кредит на $2,3 млн (165,6 млн рублей) под залог неликвидного имущества стоимостью $670 тысяч (48,2 млн рублей).

Читайте также: Спецслужбы Киргизии задержали владельца сети спортклубов «Карвен»