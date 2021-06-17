Бишкек, , 15:54 — REGNUM Госкомитет нацбезопасности задержал и водворил в СИЗО бывшего заместителя руководителя аппарата президента Киргизии Алмамбета Салиева по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По версии следствия, Салиев использовал должностное положение и покровительство со стороны главы государства для вмешательства в работу судебной системы, правоохранительных и госорганов, лоббируя интересы частных компаний в ущерб государству.

Также в ведомстве утверждают, что Алмамбет Салиев в период работы на посту замглавы аппарата президента приобрел имущество, несопоставимое с официальными доходами, и легализовал его, оформив его на аффилированных лиц. А часть незаконных доходов вложил в одну из строительных компаний.

Госкомитет нацбезопасности возбудил против Алмамбета Салиева уголовное дело по статье «Незаконное обогащение».