Москва, , 15:52 — REGNUM Президент США Джо Байден, несмотря на свой возраст, в полной мере сохранил высокий уровень профессионализма. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Тот образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса ничего общего не имеет с действительностью. Он же в длительной находится поездке. Прилетел из-за океана, смена часовых поясов… в принципе, даже когда я летаю, выбивает это из колеи», — заявил Путин.

«Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два или, может, чуть больше часа. Он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем. И тот образ, который рисуют, он, может, даже немного расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего. Байден, он профессионал. Нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», — указал он.