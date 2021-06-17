Москва, , 15:51 — REGNUM Встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Шмид проведет 21 июня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом 17 июня сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«21 июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОБСЕ, которая будет находиться в Москве для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны Российской Федерации», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что заявление о недопустимости ядерной войны можно назвать существенным достижением встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве