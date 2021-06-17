Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 15:43 — ИА Регнум. На минувшей неделе в Петербурге было выполнено 5110 исследований на аппаратах компьютерной томографии, что на 18,9% больше, чем было сделано неделей ранее. Об этом 17 июня сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Исследование на КТ

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«Компьютерную томографию пациентам по направлению врача продолжают выполнять восемь КТ-центров на девяти КТ-аппаратах, что полностью покрывает потребность в данном виде исследования», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 18 июня возобновит работу Амбулаторный центр по диагностике COVID-19 на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Пациентам будет проводиться КТ легких, анализ на COVID-19 методом ПЦР, пульсоксиметрия и делаться ЭКГ.