Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 15:17 — ИА Регнум. В настоящее время в Петербурге в стационары для пациентов с COVID-19 госпитализируют в среднем 800−850 человек в сутки. Об этом сообщили 17 июня в городском комитете по здравоохранению. Напомним, информация о суточном уровне госпитализаций в регионе была недоступна со 2 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач в «красной зоне»

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Как отметили в комздраве, доля тяжелых больных в стационарах города составляет около 18%. На инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов.

По состоянию на 17 июня в Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с СOVID-19. Лечением таких больных занимаются 11 городских стационаров на 15 площадках, одно федеральное медучреждение и две детских больницы.

«С 18 июня будут дополнительно развернуты 150 коек, из них 20 реанимационных, в городской больнице №33 в Колпино», — уточнили в комздраве.

Напомним, за 16 июня в Петербурге зафиксировано 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончался за сутки 61 человек.