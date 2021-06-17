Анкара, , 14:40 — REGNUM Соединённым Штатам не нужно ждать от Турции каких-либо «новых шагов» в вопросе приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 и программой приобретения страной американского истребителя F-35. Об этом 17 июня рассказал журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Азербайджана.

«(США) не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35», — приводит его слова телеканал NTV.

Также Эрдоган рассказал, что президент США выразил намерение посетить Турцию с визитом и в настоящее время прорабатываются планы по ее организации такой поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова восстанавливать пострадавший от войны Нагорный Карабах вместе с Азербайджаном.