Анкара, , 14:22 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен посетить Турцию с визитом и в настоящее время прорабатываются планы по организации такой поездки. Об этом 17 июня рассказал журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Азербайджана.

«Даты пока не определены, но есть сигналы к тому, что над графиком работают. Он (Байден) сказал, что несмотря на очень интенсивную повестку, он хочет приехать в Турцию», — приводит слова турецкого лидера телеканал NTV.

Также Эрдоган указал, что во время переговоров с американским президентом он обсуждал ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 и программу американского истребителя F-35.

«(США) не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, совершивший 16 июня официальный визит в Азербайджан, в рамках программы визита выступил с речью в национальной ассамблее Азербайджана.