Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от коронавируса населения, прежде всего работающего — самая действенная мера в современных эпидемических реалиях. Люди готовы отказаться от гипотетических зарубежных поездок, походов в театр и кино, но не от заработка. Страх лишиться средств к существованию подстегнёт интерес работающих к вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое мнение 17 июня высказала ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По словам эксперта, введение обязательной вакцинации от COVID-19 — вопрос ближайших недель и, вероятнее всего, к такой мере прибегнут по всей стране.

«Это единственная возможность остановить распространение эпидемии в России. Пугать отсутствием заграничных поездок население, только 30% которого имеют заграничные паспорта — бесполезно. Походы в театры и кино — тоже не массовый интерес. А вот возможность работать и обеспечивать себя, свою семью — жизненная необходимость. Только ограничение доступа к работе непривитых граждан сдвинет показатели (вакцинации) в лучшую сторону», — отметила собеседница агентства.

Дарья Щербакова уточнила, что обязательная массовая вакцинация — единственная эффективная мера, которую может предложить государство в данный момент. Власти пытались привлечь людей к вакцинации через колл-центры, устраивая лотереи и раздавая деньги пенсионерам, но это не возымело успеха.

«Отсутствие серьезных ограничений эффекта не дало. Представители определенных профессий должны быть привиты. Это сфера услуг, образование, медицина», — отметила эксперт.

При этом она признала, что найдутся те, кто решит воспользоваться недобросовестными организациями, предоставляющие фальшивые справки о вакцинации. Однако, как считает эксперт, выдача незаконных документов будет пресечена силовыми структурами.

«Введение обязательной вакцинации представителей «социальных» профессий является эффективной мерой. Положительный опыт этой инициативы расположит и другие группы населения к вакцинации», — уточнила социолог.

Что касается добровольной массовой вакцинации, то ее успех зависит от уровня доверия граждан. На данный момент волна недоверия связана с тревожным отношением к отечественным вакцинам. И изменение массового сознания, по мнению собеседницы агентства, будет долгим.

«Необходима серьезная информационная работа с населением. Приветствуется распространение в СМИ, через социальные сети подробной информации об исследовательских центрах, которые создавали вакцины, об ученых, процессе создания, объяснение понятным языком технологии действия вакцин, — пояснила Щербакова. — Еще один путь — понятное разъяснение касательно введенных требований обязательной вакцинации. Пока они не описаны подробно. Как быть тем, кто недавно переболел? Будет ли требование обязательной вакцинации распространяться на тех, у кого имеются антитела или клеточный иммунитет? В какую категорию работников вносить переболевших и имеющих иммунитет (40% или 60%)? Как быть с теми, у кого иммунитет после вакцинации не сформировался, а повторно прививок у нас пока не делают?».

Напомним, власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса нескольких категорий граждан, прежде всего, работающих в сфере услуг. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Вслед за ними еще несколько регионов заявили о готовности прибегнуть к обязательной вакцинации.