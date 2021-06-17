Баку, , 13:54 — REGNUM Кавказский регион нуждается в мире, и для этого Грузии нужно уладить отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 июня, выступая в парламенте Азербайджана, сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Турецкий лидер отметил, что он выступает за создание платформы из шести стран: России, Турции, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении «при желании». Для этого, по мнению Эрдогана, важно наладить отношения Москвы и Тбилиси.

«Я сказал, что это выгодно для Грузии, давайте сделаем это. Мы хотим, чтобы вы преодолели трудности с Россией. Я сказал, что это будет хорошо, регион нуждается в мире», — сказал президент Турции.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, на что в Тбилиси ответили разрывом дипломатических отношений с Москвой.

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