Белград, , 13:22 — REGNUM Великобритания заинтересована в сильной Сербии, которая будет надежным партнером Лондона на Балканах. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 июня, после встречи с сербским коллегой Небойшей Стефановичем.

Главы оборонных ведомств двух стран в этот же день в здании Генерального штаба армии Сербии подписали договор о содействии сотрудничеству в военной сфере.

«Мы заинтересованы в сильной Сербии, с которой мы будем сотрудничать на Балканах. Для Сербии сотрудничество с Великобританией важно, так как у нас общие ценности и совместные интересы в сфере обороны. Также мы сотрудничаем в сфере поддержки мира и безопасности в разных государствах мира», — процитировал телеканал РТС слова Уоллеса.

Британский министр подчеркнул, что подписанный договор не является «пустым словом на бумаге», и напомнил о том, что 69 британских солдат в Сербии участвуют в военных учениях под названием «Платиновый волк».

Напомним, что Бен Уоллес ранее назвал Россию «угрозой номер один».