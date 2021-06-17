Кишинёв, , 13:15 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду подготовила законопроект, который предусматривает отмену налогов на ввоз имущества для граждан, возвращающихся на родину из эмиграции. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба главы республики.

«Мы счастливы, когда люди из диаспоры решают вернуться домой, — цитируют в пресс-службе Санду. — Проблема, о которой нам сообщают многие из тех, кто вернулся в страну, — это высокие налоги на имущество, которое они накопили, работая за границей».

Сообщается, что законопроект предусматривает отмену налогов на ввоз имущества для тех, кто прожил за границей не менее трёх лет. Имущество должно находиться в собственности не менее одного года.

«Мы надеемся, что следующий парламент поддержит принятие этого законопроекта, и для наших сограждан, мы надеемся, что это станет дополнительным аргументом для возвращения домой», — добавила Санду.

Стоит отметить, что, по данным общественной организации «Центр содействия объединению и поддержки молдавской молодежи», только в России проживает около 500 тыс. граждан Молдавии. Население Молдавии, согласно статистическим данным, на начало 2021 года составляло 2,6 млн человек.