Варшава, , 12:33 — REGNUM Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 °F Javelin, которые Варшава ранее закупила у Вашингтона, будут размещены на востоке Польши. Об этом 17 июня рассказал журналистам польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Как отметил глава минобороны Польши, ранее 17 июня он участвовал в показательных учениях на полигоне Киево недалеко от Торуня, на которых Войска территориальной обороны продемонстрировали применение противотанковых комплексов Javelin.

«Это новое оружие, которое поставлено в Войско польское. Javelin будут использовать бригады войск территориальной обороны, дислоцированные на востоке нашей страны. Это очень существенно, если речь идет о целой системе сдерживания вероятного агрессора», — заявил Блащак.

Отметим, в мае минувшего года Польша подписала соглашение о покупке в США противотанковых ракетных комплексов FGM-148 °F Javelin и до конца текущего года должна получить 60 пусковых установок и 180 противотанковых управляемых ракет FGM-148 °F Javelin, а также пакет обучения и логистики.