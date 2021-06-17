Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из-за антициклона ожидается аномально жаркая погода. После небольшого снижения температуры воздуха уже днем 18 июня температура будет стремиться к 30 градусам, а в выходные дни достигнет этой отметки и будет превышать ее. Об этом 17 июня ИА REGNUM сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга АлександрКолесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пес на Марсовом поле

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По его словам, антициклон, который будет определять погодные условия в ближайшие дни, медленно смещается с Балтийского моря на центральные районы Европейской части России.

«С субботы 19 июня в Санкт-Петербурге, по территории Ленинградской области ожидается установление аномально жаркой погоды — отклонение среднесуточной температуры воздуха от нормы на 7 градусов и выше, которая продлится в течение недели, — рассказал Колесов. — Также в этот жаркий период вероятны перекрытия экстремумов — максимумов температуры воздуха для отдельных дней, которые, так сложилось, сейчас не очень высокие и находятся на уровне +30 градусов».

В конце периода жары вероятны ливни, грозы, град, но на эти явления, как добавил синоптик, еще будет уточнение.