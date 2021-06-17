Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Ключевые фигуры в Республиканской партии решительным образом осудили поведение президента США Джо Байдена на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, в том числе, указывая на то, что глава Белого дома позволил «бывшему агенту КГБ» продвигать свою пропаганду, сообщает New York Post.

Так, бывший госсекретарь МайкЛ Помпео обвинил Байдена в том, что он позволил Путину провести длительную индивидуальную пресс-конференцию после сидячей беседы, заявив, что «рядом с ним должен был стоять американец, говорящий: «Нет, мы говорили не об этом». Это не так».

«Ему [Путину] было позволено подняться туда [на трибуну] и начать распространять российскую пропаганду, чтобы создать контекст для морального равенства между Соединенными Штатами и Россией на каждом фронте, будь то речь идет о [Black Lives Matter], протестующих или нашей судебной системе», — заявил Помпео в эфире Fox News, подчеркнув, что Байден лично создал такую ситуацию, отказавшись от совместной пресс-конференции с Путиным.

Со своей стороны, бывший заместитель советника по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд сказала, что лидеры обеих стран «вообще не говорили о Китае», а «сейчас это большая проблема».

«Китайцы находятся на Тайване, они летают над Тайванем, а российские корабли находятся на Гавайях. Об этом вообще не упоминалось», —указала в эфире того же канала.

Тем не менее Макфарланд отметил, что появление двух лидеров бок о бок в Женеве, Швейцария, «было бы ужасной картиной для мира».

«Все, что я могу сказать, это слава богу, что они двое не стояли рядом друг с другом. Джо Байден — добрый старик, выглядел усталым и лишенным энергии», — добавила она. — Сравните это с Путиным, который является убийцей, у которого все идет по плану».

Еще один член бывшей администрации Никки Хейли, которая занимала при Дональде Трампе пост посла США в ООН, обратила внимание на то, что Байден не стал поднимать ряд ключевых вопросов, в том числе недавние кибератаки.

«В первую очередь говорится, что мы не допустим взлома какой-либо части Америки, и если вы это сделаете, придется заплатить определенную цену, и вы выполните это», — указала она.

«Тут нет ничего сложного. Это факт, что Россия никогда не будет нашим другом. Вы никогда не можете доверять России, и вы должны дать им понять, что они будут нести ответственность не только за то, что делает их правительство, но и за то, что делает кто-либо в России с точки зрения нападения на Соединенные Штаты. Сегодня этого не произошло», — подчеркнула Хейли, которой пророчат участие в следующих выборах президента США.

По мнению члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, Байден не сумел провести встречу с российским коллегой с позиции силы ввиду сделанных перед саммитом уступок.

«Что ж, я думаю, что он пошел на многие уступки, идя на эту встречу, и, честно говоря, я не думаю, что он что-то получил от этого. Путин, по сути, отказался признать, что имеет какое-либо отношение к этим кибератакам. Я думаю, что Путин проверял его, и я думаю, что Байден провалил это испытание», —оценил участие Байдена в саммите он, добавив, что, по его мнению, кибератаки будут продолжаться.

«Что касается «Северного потока — 2», он пошел на серьезную уступку, позволив Путину достроить трубопровод в Европе, поставив их в энергетическую зависимость от России, и в то же время отменяет [проект нефтепровода] Keystone, а затем русские трубопровод Colonial Pipeline — я называю это парадоксом трубопровода», — добавил он.

Член палаты представителей республиканец Энн Вагнер, которая призывала Байдена отказаться от встречи, заявила о том, что встреча с Путиным стала «легитимацией» противника США.

«Я занимаю второе место среди республиканцев в комитете палате представителей по иностранным делам, и это мой третий срок, и я просто считаю позорным, что президент Соединенных Штатов вознаградил режим Путина встречей с ним и узакониванием криминального диктатора, после того, как все это произошло, я имею в виду, атаки программ-вымогателей и другие кибератаки были разрушительными и стали осуществлять чаще, и не было никаких последствий», — отметила она.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что единственным победителем из этого саммита вышел президент России Владимир Путин.

В свою очередь, оценивая реакцию политических противников Байдена, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков не преминул отметить, что нынешний глава Белого дома столкнулся с теми же самыми вопиющими нападками на себя после встречи с российским лидером, как и его предшественник Трамп.