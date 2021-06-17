Сеул, , 12:00 — REGNUM Северная Корея пожертвовала $300 тыс. на проект ООН по оказанию гуманитарной помощи жителям Мьянмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Известно, что Южная Корея также выделила проекту $600 тыс. Общий объём помощи, собранный странами, составил $51,16 млн.

Отметим, что в последний раз Северная Корея финансово поддерживала проект ООН в 2010 году.

Напомним, что КНДР и Мьянма поддерживают дружеские отношения. В январе текущего года глава КНДР Ким Чен Ын отправил президенту Мьянмы Вин Мьину поздравительное письмо по случаю Дня независимости.