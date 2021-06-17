Подгорица, , 11:49 — REGNUM Депутаты черногорского парламента 17 июня примут решение по отставке министра по правам человека и меньшинств Владимира Лепосавича.

Ранее парламент по инициативе премьер-министра Здравко Кривокапича обсуждал правомерность отставки министра за его высказывания о «геноциде в Сребренице».

Парламентское заседание ознаменовалось резкими словами между представителями правящих партий и премьер-министром Кривокапичем, который заявил, что в парламенте Черногории присутствуют аморальность и политическое лицемерие.

Это вызвало резкую реакцию некоторых депутатов от правящих партий.

Министр Лепосавич сказал, что ему будет легче уйти в отставку.

Представители оппозиционных партий, а также гражданского движения URA заявили о своей поддержке инициативы Кривокапича.

Правящий Демократический фронт (ДФ) и Социалистическая народная партия (СНП) заявили, что будут выступать против этого.

После бурного заседания премьер-министр Кривокапич заявил, что не уйдет в отставку с этой должности, и призвал депутатов инициировать его отстранение.