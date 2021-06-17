Москва, 17 июня, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня компании в нашей стране не могут развиваться и конкурировать, если не налажена связь между наукой фундаментальной, наукой отраслевой и промышленностью. Именно поэтому проблему разрыва между наукой и промышленностью необходимо решать. Об этом завил лидер «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин в ходе обсуждения вопросов взаимодействия науки и промышленности во время выездного заседания Совета, которое прошло в г. Дубне.

Скриншот заседания Общая ТПП РФ

«Пользоваться нужно огромным советским опытом. Раньше были и академические вузы, и отраслевые институты, и конструкторские бюро при различных предприятиях, все это замыкалось на мощной промышленности и было подкреплено системой образования, которая руководствовалась реальными потребностями науки и промышленности. Старую систему разрушили, нового ничего не придумали. В итоге сегодня промышленность не потребляет продукты научной деятельности, а институты не работают на благо промышленности. Развитие наших компаний сводится к тому, что мы ездим по выставкам, смотрим, что делают мировые лидеры, пытаемся повторить, догнать, скопировать, купить уже готовые решения», — убежден Константин Бабкин.

Изменить ситуацию и добиться высоких результатов можно с помощью разработки сквозных программ, которые будут предполагать комплексный подход от фундаментальных исследований до организации сбыта притом не только на территории нашей страны, но и по всему миру. Такое решение предложил член Генсовета «Партии Дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Он подчеркнул, что несмотря на то, что в России есть всё: огромные финансовые ресурсы, лучшие кадры, серьёзные научные достижения, нет результата, потому что всё выше упомянутое превратилось, как выразился Владимир Гамза, в отдельные лоскуты.

«Решения, которые принимаются, не являются системными. Когда мы начнем принимать не отдельные меры, а формировать и реализовывать сквозные программы по прорывным технологиям, по сферам, где мы можем быть лучшими в мире, а таких сфер достаточно много, мы очень быстро добьемся высоких результатов. Для этого у нас есть все необходимое», — подчеркнул спикер.

Об отсутствии системы высказался и член Генсовета «Партии Дела», президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. В своем выступлении он подчеркнул, что тот опыт и результаты научного взаимодействия между предприятиями и университетами или институтами, который у нас есть, носит не системный, а обрывочный характер. Однако имеющиеся потенциал и наработки необходимо использовать.

«У нашей Ассоциации заключены соглашения с 26 ведущими техническими университетами России. Стараемся использовать имеющиеся научные наработки и заделы и через систему координации внедрять в конструкции создаваемого металлообрабатывающего оборудования», — поделился опытом президент Ассоциации.

Все участники выездного заседания отметили, насколько актуальны и важны обсуждаемые темы. Кроме вопросов взаимодействия науки и промышленности в Дубне поговорили о состоянии российского рынка высокотехнологичной продукции и основных проблемах его развития, импортозамещении, роли особых экономических зон и защите интеллектуальных прав при создании новых технологий и продукций. Площадка была выбрана не случайно. Как подчеркнул глава городского округа Сергей Куликов, наукоград Дубна всегда притягивает тех людей, которые стремятся развивать российскую экономику.

15 лет назад была создана особая экономичная зона: первая из четырех зон технико-внедренческого типа. Сегодня это не просто развитая инвестиционная площадка, но и одна из точек роста Московской области. По словам первого заместителя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Александра Волкова, на сегодняшний день в эксплуатацию введен 21 научно-промышленный комплекс, 170 компаний-резидентов, 12 из которых с участием иностранного капитала, осуществляют предпринимательскую деятельность в сферах информационных технологий, проектирования сложных технических систем, новых материалов, ядерно-физических и нано-технологий, био-медицинских технологий. Из более 300 разработок резидентов свыше 200 официально зарегистрированы как объекты индивидуальной деятельности.

Член Генсовета «Партии Дела», капитан 1-го ранга запаса, председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев высоко оценил деятельность руководства и коллектива всего наукограда. Отметил высокий уровень прошедшего заседания Совета ТПП РФ. И подчеркнул, что нужно серьезно подумать над прорывным действием, ведь заимствуя технологии, моду, музыку, мы превращаемся в слабое саморазрушающееся общество и государство.