Белгород, , 11:43 — REGNUM Дату досрочных выборов губернатора Белгородской области назначил региональный парламент. Они пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Постановление думы можно назвать историческим — почти за 30 лет это первые досрочные выборы губернатора в регионе, подчеркнули в парламенте. По данным облизбиркома, на выборах будут работать 1243 постоянно действующие избирательные комиссии и 20 временных. Круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией в Сети организуют на 471 УИКе. На 110 избирательных участках Белгорода планируется применить комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017.

Досрочные выборы проводятся в связи с сложением полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко 17 сентября 2020 года. 22 сентября он был наделён полномочиями сенатора в Совет Федерации РФ.

8 ноября 2020 года президент Владимир Путин назначил врио главы региона Вячеслава Гладкова.