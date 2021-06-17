Москва, , 11:33 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об исследовании объема аудитории в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации предлагается распространить для проведения измерений аудитории в сети.

Исследование аудитории информационного ресурса осуществляется с помощью программного обеспечения, используемого уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории или путем предоставления владельцем информационного ресурса уполномоченной организации данных, необходимых для проведения исследований, следует из текста закона.

Перечень получаемых данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ.

Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории обязана ежегодно представлять в Роскомнадзор отчет о проведенных исследованиях, а также размещать его на своем сайте.

Предполагается измерение аудитории телеканалов в интернете, сетевых СМИ, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

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