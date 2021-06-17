Таллин, , 11:09 — REGNUM Парламент Эстонии Рийгикогу обсудил вотум недоверия главе нынешнего кабинета министров республики Кайи Каллас. Как сообщила канцелярия Рийгикогу, за вотум недоверия проголосовали 36 депутатов, против были 55. Всего в зале было 94 депутата из 101.

Для отставки премьер-министра не хватило 15 голосов парламентариев.

За проголосовали представители оппозиции — партии «Отечество», Социал-демократической партии и Консервативной народной партии (EKRE). Против — коалиционные депутаты из Реформистской партии и Центристской партии. Трое депутатов не голосовали — Виктория Ладынская-Кубитс («Отечество»), Марек Юргенсон и Виктор Васильев (оба — Центристская партия).

Для выражения недоверия за отставку премьера должен был проголосовать как минимум 51 депутат.

Оппозиция обвиняет нынешнее правительство в том, что правительство реформистов и центристов упустило все условия для экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии. «Правительство приняло ряд некомпетентных экономико-политических решений, которые наносят значительный ущерб эстонским предприятиям, развитию сельских районов и национальной безопасности», — говорится в заявлении.