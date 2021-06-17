Сеул, , 09:47 — REGNUM С 21 по 25 июня глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён посетит Вьетнам, Сингапур и Индонезию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Известно, что министр иностранных дел Южной Кореи впервые посетит страны АСЕАН после вступления в должность в феврале текущего года.

В ходе визита южнокорейский дипломат встретится с главами внешнеполитических ведомств, а также высокопоставленными лицами, такими как премьер-министры и президенты.

Во время поездки во Вьетнам Чон Ый Ён также примет участие в форуме «Азия—Европа», который в этом году отмечает свое 25-летие.