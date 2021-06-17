Москва, 17 июня, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Жалобу в Роспотребнадзор на массовую фальсификацию консервов из сайры в магазинах направила компания «Доброфлот» из Приморского края. Об этом 17 июня сообщает РБК.

Yanachka Сайра

Как пояснил управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов, компания — это основной промышленный производитель, самостоятельно добывающий сайру. При этом он добавил, что в группе обратили внимание на то, что на полках магазинов много консервированной сайры, а продукция компании не продается из-за более высокой цены.

«Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная», — ответил менеджер.

По мнению «Доброфлота», недобросовестные производители при производстве этих консервов подменяют более дорогое сырье, сайру, более дешевым — сельдью, а на этикетках указывают, что это сайра.

Также Ефремов указал, что на этих банках часто бывает указано, что находящаяся в них продукция соответствует ГОСТу, «что призвано вызвать доверие у потребителя и обеспечить увеличение объемов продаж».

Кроме того, как считают в «Доброфлоте» на сегодняшний день в России может быть фальсифицировано 54% консервов из сайры, что, по оценкам компании, составляет более чем 1,4 млн банок в месяц.

В связи с этим компания 4 июня направила в Роспотребнадзор соответствующую жалобу. В то же время, как указывает издание, в ведомстве сообщили, что из 1,9 тыс. образцов, которые были исследованы в 2020 году, только 11 оказались фальсификатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Роспотребнадзоре сообщили, что рыба и рыбная продукция могут быть заражены различными паразитами (описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы) и поэтому важно соблюдать правила их обработки.