Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Бывший президент Соединенные Штатов Дональд Трамп оценил итоги саммита главы Белого дома Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, прошедшего 16 июня в Женеве.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили… Я думаю, это был хороший день для России», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он добавил, что Байден должен был остановить «Северный поток — 2», однако этого не произошло.

Напомним, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря.

Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Недавно Вашингтон изменил свою прежнюю позицию и отменил санкции против компаний, ведущих строительство второй части газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялись переговоры глав России и США, они длились более четырёх часов. В совместном заявлении по итогам саммита говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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