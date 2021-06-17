Лондон, , 09:37 — REGNUM Белоруссия опустилась на 117-е место «Глобальном индексе миролюбия» (Global Peace Index), пропустив вперёд сразу 19 стран. Об этом говорится в ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP), распространённом 17 июня.

IEP анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает почти всё мировое население. Новый доклад аналитического центра — 15-й по счёту. Эксперты учитывают уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, стабильность в политике и экономике, ситуацию с заключёнными, уровень террористической угрозы, военные расходы и участие государства в войнах.

Годовое падение рейтинга стало самым заметным у Буркина-Фасо. Показатель этой страны упал на 0,254 балла или на 11%, африканское государство оказалось на 134-м месте.

У Белоруссии индекс миролюбия снизился на 0,183 балла или на 8,7%, страна находится на 117-м месте. Это произошло из-за протестов в стране и ухудшения отношений с другими странами

Россия осталась на прежнем 154-м месте. Её низкий рейтинг связан с «высоким уровень милитаризации».

Самые миролюбивые страны, по мнению составителей рейтинга, это Исландия, Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада. В аутсайдерах — Сомали, Ирак, Южный Судан, Йемен и Афганистан.

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