Ростов-на-Дону, 17 июня, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону устраняют последствия мощного ливня, обрушившегося на город в ночь на 17 июня. Несколько придворовых территорий ушли под воду, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Последствия ливня в Ростове-на-Дону

В результате сильного дождя были подтоплены придворовая территория и подвал жилого девятиэтажного дома по проспекту Ленина. На месте работают спасатели, уточнили в ведомстве.

Работа пожарной насосной станции была организована на Привокзальной площади. Из-за сильного дождя территория ушла под воду.