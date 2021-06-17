Вашингтон, 17 июня 2021, 08:56 — REGNUM Встреча лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена пошла на пользу обеим странам, что бы кто ни говорил, заявил Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 16 июня в The National Interest.
По словам редактора аналитического издания, важность встречи состояла для Байдена в том, что он смог доказать способность быть самостоятельным игроком на международной арене. Путин же показал с помощью саммита, что Россия имеет значение.
Так, для Байдена саммит мог пройти особенно плохо, поскольку антироссийски настроенные ястребы в обеих партиях США заявили о том, что американский лидер одним фактом своей встречи с Путиным превозносит его.
Во всяком случае, Байден, казалось, пришел на встречу с реалистичным представлением о том, чего он может достичь. Он укрепил свою поддержку на саммите G-7 и саммите НАТО до встречи с Путиным. Все прошло гладко, что свидетельствует о хорошем планировании его сотрудников. Ощутимое нетерпение Байдена по отношению к американской прессе, которая, казалось, считала, что он может взмахнуть волшебной палочкой, чтобы изменить поведение России, было понятно, даже если это было невежливо. Ожидания Байдена были скромными.
И определенные шаги к восстановлению хотя бы подобия дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. Так, стороны, в частности, договорились продолжить диалог по кибербезопасности и контролю за вооружениями, подчеркнули невозможность победы в ядерной войне и в связи с этим необходимость недопущения конфликта. В целом же, отмечает редактор издания, шаги направлены на то, чтобы растопить находящиеся на протяжении последних нескольких лет в глубокой заморозке российско-американские отношения и сосредоточить внимание на КНР. Пока что, уверен Хейлбрунн, его команда национальной безопасности во главе с Джейком Салливаном и Джонатаном Файнером успешно реализует этот подход.
Напомним, после саммита лидеров двух стран бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что единственным победителем от встречи оказалась Россия, которой Вашингтон предоставил «высокую трибуну».