Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Встреча лидеров России Владимира Путина и США Джо Байдена пошла на пользу обеим странам, что бы кто ни говорил, заявил Джейкоб Хейлбрунн в статье, вышедшей 16 июня в The National Interest.

«Нет, саммит Байдена и Путина не привел к уничтожению ядерного оружия или миру во всем мире. Никто не посмотрел друг другу в глаза и не заявил, что увидел там прекрасную душу. Однако встреча не оказалась и пустышкой, о которой говорили скептики», — подчеркнул Хейлбрунн.

По словам редактора аналитического издания, важность встречи состояла для Байдена в том, что он смог доказать способность быть самостоятельным игроком на международной арене. Путин же показал с помощью саммита, что Россия имеет значение.

«Оба победили уже в силу того, что явились и избежали от драмы. Путин пришел рано. Байден не делал никаких беспричинных уловок. Оба лидера пришли на мероприятие решать вопросы», — добавил он.

Так, для Байдена саммит мог пройти особенно плохо, поскольку антироссийски настроенные ястребы в обеих партиях США заявили о том, что американский лидер одним фактом своей встречи с Путиным превозносит его.

«Это ерунда. Байден никогда не делал двусмысленных заявлений, не говоря уже о том, чтобы пойти по пути, по которому шел бывший парень, как он любит называть его, в Хельсинки в июле 2018 года. Более того, Путин так не проделал над Байденом то, что с явно неподготовленным Джоном Кеннеди проделал Никита Хрущев в июне 1961 года в Вене», — продолжил он.

Во всяком случае, Байден, казалось, пришел на встречу с реалистичным представлением о том, чего он может достичь. Он укрепил свою поддержку на саммите G-7 и саммите НАТО до встречи с Путиным. Все прошло гладко, что свидетельствует о хорошем планировании его сотрудников. Ощутимое нетерпение Байдена по отношению к американской прессе, которая, казалось, считала, что он может взмахнуть волшебной палочкой, чтобы изменить поведение России, было понятно, даже если это было невежливо. Ожидания Байдена были скромными.

И определенные шаги к восстановлению хотя бы подобия дипломатических отношений между Вашингтоном и Москвой. Так, стороны, в частности, договорились продолжить диалог по кибербезопасности и контролю за вооружениями, подчеркнули невозможность победы в ядерной войне и в связи с этим необходимость недопущения конфликта. В целом же, отмечает редактор издания, шаги направлены на то, чтобы растопить находящиеся на протяжении последних нескольких лет в глубокой заморозке российско-американские отношения и сосредоточить внимание на КНР. Пока что, уверен Хейлбрунн, его команда национальной безопасности во главе с Джейком Салливаном и Джонатаном Файнером успешно реализует этот подход.

«Вопрос в том, окажется ли саммит в Женеве разовым предприятием или генеральной репетицией для более масштабных соглашений с Россией, которые могут быть достигнуты в ближайшие годы. На данный момент Женева кажется хорошим началом, и для Байдена все складывается в целом удачно», — заключил он.

Напомним, после саммита лидеров двух стран бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что единственным победителем от встречи оказалась Россия, которой Вашингтон предоставил «высокую трибуну».