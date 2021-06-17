Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Прошедшая в Женеве встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина была успешной для России, заявил бывший глава американского Белого дома Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», — заявил он.

По мнению Трампа, Соединенные Штаты не получили никакой выгоды от проведенного саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме США назвали конструктивной встречу Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что беседа глав государств проходила «очень прямолинейно и опорой на факты».

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