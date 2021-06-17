Североморск, Мурманская область, , 03:47 — REGNUM На Северном флоте (СФ) ВМФ России 16 июня начались лётно-тактические учения смешанного авиаполка по обеспечению дальнего противолодочного охранения сил флота. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Учения продлятся в течение трёх дней. В них задействовано более 30 экипажей самолётов противолодочной и военно-транспортной авиации, которые отработают задачи приведения в высшие степени боеготовности, а также вывода сил морской авиации флота из-под удара условного противника и рассредоточения на запасные аэродромы.

пресс-служба Северного флота «Главной задачей противолодочной авиации станет работа с подводными лодками в морских полигонах боевой подготовки флота, их поиск, обнаружение и условное уничтожение»

В ходе учений экипажи противолодочных самолётов Ил-38 и Ту-142 отработают на полигоне Лумбовский бомбометание глубинными авиабомбами по мишенным позициям.

Обеспечивать учения противолодочной авиации будут атомные подводные лодки четвёртого поколения СФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» 15 июня провёл в Баренцевом море тактические учения по атаке подводной лодки условного противника.

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