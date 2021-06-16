Калининград, , 22:07 — REGNUM Авиация Балтийского флота проводит в Калининградской области военные учения с практическим бомбометанием и ракетными стрельбами, сообщает 16 июня пресс-служба Балтфлота.

«В полетах задействовано более десяти экипажей бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ», — указано в сообщении.

«Экипажи самолетов Су-24М и Су-30СМ морской авиации флота отрабатывают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Пилоты выполняют полеты в заданный квадрат, где осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание и ракетные пуски по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника», — сообщает Балтфлот.

Напомним, в это же время США и их сателлиты проводят на Балтике военные учения BALTOPS, в которых задействовано около четырёх тыс. военных, 40 кораблей и 60 летательных аппаратов из 18 стран.

При этом Эстония и Литва обвинили Россию в нарушении своих границ боевыми самолётами российских ВКС и ВМФ.

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