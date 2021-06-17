Братислава, , 03:10 — REGNUM Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман 16 июня в рамках международной конференции GLOBSEC в Словакии потребовал от пяти стран Евросоюза, не признавших Косово, изменить свою позицию.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, среди тем, обсуждавшихся на конференции, было положение на Западных Балканах.

Радман, призвав Словакию, Кипр, Грецию, Румынию, Испанию и Словакию признать независимость Косово, подчеркнул важность уважения территориальной целостности государств для стабильности региона и высказался с осуждением неофициальных документов, содержащих альтернативные проекты решения проблемы Косово.

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