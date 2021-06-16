Москва, , 20:41 — REGNUM По итогам встречи на высшем уровне в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли совместное заявление о стратегической стабильности, сообщает 16 июня пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM публикует полный текст заявления:

Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности

«Мы, Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Соединенных Штатов Америки Дж.Р.Байден, отмечаем: Россия и США демонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны.

Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков».

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