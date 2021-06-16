Белград, , 20:23 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич боится, что неконструктивная позиция Приштины сможет привести к обострению конфликта в Косово и Метохии. Об этом он заявил 16 июня во время пресс-конференции в Белграде.

Сербский лидер призвал международное сообщество не допустить каких-либо инцидентов в южном сербском крае, которые могли бы разрушить мир и стабильность во всем балканском регионе.

Вучич также пожаловался на то, что во время встречи с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти в Брюсселе 15 июня европейские посредники потребовали от сербской стороны воздержаться от провокаций, чем, по их мнению, было богослужение в недостроенном храме в центре Приштины.

«Не считается провокацией то, что они вам рисуют граффити и мочатся в храмах. Провокация — это когда совершается религиозный обряд, литургия в Сербской православной церкви», — процитировал слова Вучича телеканал Н1.

Напомним, что 10 июня, епископ Рашско-Призренский Феодосий отслужил литургию в недостроенном храме Христа Спасителя в центре Приштины. Это вызвало бурную реакцию албанской общественности. На следующий день на воротах церкви появилось англоязычное граффити «Иисус ненавидит сербов».