Герреро, , 23:11 — REGNUM Судебно-медицинские эксперты идентифицировали останки студента, который был частью группы из 43 человек, пропавших в Мексике в 2014 году, сообщает 16 июня BBC.

Выявлено, что остатки костей, обнаруженные в ущелье в штате Герреро, принадлежат Джосивани Гуэрреро. Он третий участник группы, чьи останки были найдены и идентифицированы.

Напомним, пропавшие студенты учились в мужском педагогическом колледже на западе штата Герреро. Студенты регулярно принимали участие в акциях протеста. 26 сентября 2014 года большая группа отправилась в соседний город Игуала на митинг, посвященный борьбе за права учителей.

На обратной дороге полиция открыла огонь по автобусам, в которых молодые люди возвращались домой. Некоторым удалось спастись, но 43 человека исчезли.