Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В связи с продолжающимся увеличением числа коронавирусных госпитализаций в Петербурге с четверга, 17 июня, Мариинская больница в центре города начинает принимать пациентов с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинская больница, приёмное отделение

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«Всего в стационаре перепрофилировано 680 инфекционных коек, в том числе 74 реанимационных», — говорится на странице стационара в соцсети.

При этом в Мариинской больнице намерены продолжить оказание плановой высокотехнологичной медицинской помощи с соблюдением противоэпидемических мер. Такая медпомощь в больнице будет доступна по направлениям: онкология, офтальмология, кардиохирургия, кардиология, урология, гинекология, роботическая хирургия, травматология-ортопедия.

Как предупредили в больнице, пациенты с симптомами ОРВИ в амбулаторно-консультативное отделение не допускаются. Пришедшие на прием должны иметь при себе индивидуальные средства защиты — маску и перчатки — соблюдать социальную дистанцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 3 июня власти Санкт-Петербурга без объяснения причин прекратили публиковать сведения о количестве активно больных в стационарах и на амбулаторном лечении, о суточном числе госпитализаций, о количестве развернутых и свободных коек для пациентов с ковидом и пневмонией, о количестве пациентов в тяжелом состоянии и на ИВЛ.

Кроме того, пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга отказалась общаться с журналистами и отвечать на их вопросы о ситуации в городской медицине в созданном ею же чате в одном из мессенджеров.