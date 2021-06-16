Русские мальчики и мужи в Киеве эпохи революций
Москва, 16 июня, 2021, 17:47 — ИА Регнум. * * *
Наталия Филиппенко. Киевские философские общества начала ХХ века. М., 2021
Одной из черт русского религиозного возрождения рубежа
И если о Московском религиозно-философском обществе (Обществе памяти Владимира Соловьева), Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе или Религиозно-философских собраниях выходят статьи и книги, то аналогичные региональные объединения менее изучены.
Монография украинского историка философии Наталии Филиппенко воссоздает духовную жизнь и искания в Киеве начала прошедшего века. А они были достаточно сложны и напряжённы. В городе существовали Киевское религиозно-философское общество (КРФО, 1908−1919) и возникшее шестью годами позднее Киевское научно-философское общество (КНФО, 1914−1919).
Было бы ошибкой считать, что удаленность этих объединений от столиц империи придавала им налет провинциализма. В составе обществ принимали активное участие Николай Бердяев, Альфред Бем, митрополит Антоний (Храповицкий), Василий Экземплярский и Василий Зеньковский (два последних возглавляли КРФО).
На заседаниях поднимались различные темы для обсуждений. В числе других тем можно отметить доклады и сообщения о Василии Розанове, Владимире Соловьеве, Алексее Хомякове, Викторе Несмелове (именно о нем делал доклад Бердяев), дискуссии по поводу таких вопросов, как «Современные задачи религиозной мысли и практики», «Готика и средневековье», «О религиозном индивидуализме» (Зеньковский). Обсуждалась ставшая модной на рубеже веков теософия, а также живопись и проблемы образования.
Не всегда заседания были мирными. Например, после доклада «Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взглядах на жизненное значение евангельских заповедей» у Экземплярского возникли проблемы с цензурой. А вот анализ творчества других писателей не вызвал подобной негативной реакции властей, хотя исследователь бывал довольно строг по отношению к героям. Так Дмитрий Мережковский осуждался за недостаточность религиозного опыта, что обусловило крайне вольное обращение литератора с христианским вероучением.
Параллельно в обществах вырабатывались свои стратегии. КФРО стремилось дистанцироваться от внецерковных практик, а в КНФО напротив, вполне мирно уживались неозападники и неославянофилы.
Революция и Гражданская война прервали их развитие. Остается открытым вопрос: как в дальнейшем развивались бы общества. К каким идеям пришли бы их члены, так напоминающие «русских мальчиков» Достоевского.