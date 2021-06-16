Москва, 16 июня, 2021, 17:47 — ИА Регнум. * * *

Наталия Филиппенко. Киевские философские общества начала ХХ века. М., 2021

Наталия Филиппенко. Киевские философские общества начала ХХ века. М., 2021

Одной из черт русского религиозного возрождения рубежа XIX—XX веков стали разнообразные собрания или, как теперь говорят, «коллективные действия».

И если о Московском религиозно-философском обществе (Обществе памяти Владимира Соловьева), Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе или Религиозно-философских собраниях выходят статьи и книги, то аналогичные региональные объединения менее изучены.

Монография украинского историка философии Наталии Филиппенко воссоздает духовную жизнь и искания в Киеве начала прошедшего века. А они были достаточно сложны и напряжённы. В городе существовали Киевское религиозно-философское общество (КРФО, 1908−1919) и возникшее шестью годами позднее Киевское научно-философское общество (КНФО, 1914−1919).

Было бы ошибкой считать, что удаленность этих объединений от столиц империи придавала им налет провинциализма. В составе обществ принимали активное участие Николай Бердяев, Альфред Бем, митрополит Антоний (Храповицкий), Василий Экземплярский и Василий Зеньковский (два последних возглавляли КРФО).

На заседаниях поднимались различные темы для обсуждений. В числе других тем можно отметить доклады и сообщения о Василии Розанове, Владимире Соловьеве, Алексее Хомякове, Викторе Несмелове (именно о нем делал доклад Бердяев), дискуссии по поводу таких вопросов, как «Современные задачи религиозной мысли и практики», «Готика и средневековье», «О религиозном индивидуализме» (Зеньковский). Обсуждалась ставшая модной на рубеже веков теософия, а также живопись и проблемы образования.

Не всегда заседания были мирными. Например, после доклада «Л. Н. Толстой и св. Иоанн Златоуст в их взглядах на жизненное значение евангельских заповедей» у Экземплярского возникли проблемы с цензурой. А вот анализ творчества других писателей не вызвал подобной негативной реакции властей, хотя исследователь бывал довольно строг по отношению к героям. Так Дмитрий Мережковский осуждался за недостаточность религиозного опыта, что обусловило крайне вольное обращение литератора с христианским вероучением.

Параллельно в обществах вырабатывались свои стратегии. КФРО стремилось дистанцироваться от внецерковных практик, а в КНФО напротив, вполне мирно уживались неозападники и неославянофилы.

Революция и Гражданская война прервали их развитие. Остается открытым вопрос: как в дальнейшем развивались бы общества. К каким идеям пришли бы их члены, так напоминающие «русских мальчиков» Достоевского.

Полный текст книги можно прочитать здесь.