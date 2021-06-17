Подгорица, , 02:42 — REGNUM Организация «Матери Сребреницы» 16 июня направили открытое письмо, в котором они потребовали извинений у министра юстиции, прав человека и прав меньшинств Черногории Владимира Лепосавича за отрицание геноцида в Сребренице. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

«К сожалению, не последовало никаких извинений, что идёт на руку националистической позиции министра Лепосавича. Такая позиция отрицания геноцида и пересмотра преступлений не приведёт к примирению в странах бывшей Югославии», — отметили в организации «Матери Сребреницы».

Они благодарны гражданским структурам и отдельным лицам в Черногории, которые помогают гражданам Черногории принять и понять факты геноцида в Сребренице.

«Они постоянно напоминают, что резня в Сребренице была самым страшным преступлением, совершенным в Европе после Второй Мировой войны», — подчеркнули в организации.

Напомним, раннее Лепосавич заявил в парламенте, что не уверен, существовало ли «намерение геноцида в 1995 году в Сребренице». По его словам, можно поверить только в решение Гаагского трибунала, который, как он отметил, потерял свою легитимность. Он подчеркнул, что готов признать, что в Сребренице был совершён геноцид только, когда он будет «однозначно подтверждён».