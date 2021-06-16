Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 17:36 — ИА Регнум. На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге возобновились рейды по проверке общественного транспорта на предмет соблюдения пассажирами правил эпидемической безопасности. Сегодня, 16 июня, рейды проходили в метрополитене и наземном транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир в автобусе

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Тем, кто оказывался без маски, участник рейда разъясняли важность использования средств индивидуальной защиты при угрозе коронавирусной инфекции.

«Особо «злостным» нарушителям либо отказывали в услугах проезда, либо выписывали протокол об административном правонарушении, по которому грозит штраф в размере 4000 рублей», — отметили в транспортном блоке Смольного.

Напомним, средства защиты (маски) необходимо использовать при поездках в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси, а также при нахождении на остановках транспорта.

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Видео: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга