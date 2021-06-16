Бишкек, , 17:03 — REGNUM Президента сети киргизско-турецких лицеев «Сапат» Орхана Инанды похитили не спецслужбы Турции. Об этом заявил первый зампредседателя госкомитета нацбезопасности Рустам Мамасадыков на заседании парламента Киргизии сегодня, 16 июня.

Представитель киргизстанских спецслужб выразил мнение, что такое невозможно, поскольку иностранные силовики не имеют права проводить операции на территории республики.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев заявил, что похищенного Орхана Инанды, вероятнее всего, уже вывезли из Киргизии.

«Если бы его убили у нас в стране, то тело бы уже нашли. Если бы его похитили члены ОПГ, то они давно бы уже потребовали за него выкуп. Человек не исчезает просто так», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что Орхан Инанды пропал в столице Киргизии в ночь на 1 июня 2021 года. Последний раз его видели вечером 31 мая, когда он выехал из дома на своем внедорожнике, а на следующий день его машину нашли брошенной в другом конце города. Двери автомобиля были открыты, а в салоне найдены документы, бумажник и мобильный телефон.

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