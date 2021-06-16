Варшава, , 16:57 — REGNUM 16 июня в Сейме Польши состоялось голосование по поводу назначения нового омбудсмена (уполномоченного по правам человека) в республике. Большинство голосов были отданы в пользу рассматриваемой кандидатуры на этот пост — 61-летнего сенатора Лидии Старонь. Об этом сообщает Polskie Radio.

За кандидатуру Лидии Старонь, которую выдвинула фракция правящей партии «Право и справедливость», проголосовал 231 депутат Сейма, что составляет большинство и означает утверждение кандидатуры Старонь данным ведомством. Теперь решение Сейма должен утвердить Сенат, в котором незначительным большинством голосов обладает оппозиция.

Как сообщало ИА REGNUM, срок полномочий нынешнего омбудсмена Адама Боднара истек в сентябре 2020 года. Однако по закону, он продолжает исполнять свои обязанности до назначения и утверждения преемника.

Ранее Сенат не утвердил уже троих кандидатур на должность омбудсмена, которые были предложены после получения большинства голосов депутатами Сейма.