Варшава, , 16:54 — REGNUM 16 июня министр образования Польши Пшемыслав Чарнек провел пресс-конференцию, посвященную вступлению в силу поправки в закон об образовании. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Согласно новым нормам, в школах республики вводится новая должность — инспектор педагогического надзора. Данные лица будут выполнять роль связующего звена между школами и государством. Их роль будет заключаться в контроле над выполнением каждой школой педагогической программы, а также поручений от министерства образования», — заявил Чарнек.

Министр напомнил, что принятие поправки сопровождалось в Польше политическим скандалом — оппозиционные политики жаловались, что школы утратят автономность. «У школ не может быть никакой автономности, потому что они все представляют систему образования. Особенно это касается государственных школ», — заявил Чарнек.

Он также обратил внимание, что инициатива ввести новые правила работы школ была спровоцирована массовыми акциями протеста против ужесточения запрета на аборт. Тогда, по словам министра, пришлось столкнуться с давлением на несогласных с протестующими учеников и педагогов со стороны директоров некоторых школ, которые поддерживали протестующих.