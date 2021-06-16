Рига, , 16:21 — REGNUM Административный окружной суд Латвии отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги весной 2019 года. Об этом сообщило LETA со ссылкой на решение суда.

Суд признал верными фактические и правовые обстоятельства дела и применение их судом первой инстанции. Тот факт, что истец не согласен с выводами и аргументами суда, не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено необъективно, говорится в судебном заключении.

Суд отклонил иск Ушакова о признании незаконным распоряжения тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце от 4 апреля 2019 года, которым Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы.

Признано, что решения бывшего мэра Риги Ушакова о вложениях городских средств в основной капитал предприятия Rigas satiksme без увеличения основного капитала были противоправными. Также подтверждено, что при подготовке отчета о выполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в отношении финансовых данных Rīgas satiksme были неправильно учтены 18,4 млн евро. В результате средства были использованы не по назначению.

Тем самым Ушаков нарушил несколько законов Латвийской республики и понес за это наказание путем лишения его звания мэра Риги, отмечается в решении суда.