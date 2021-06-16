Белград, , 15:48 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 июня после встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе заявил журналистам, что Курти приехал в Брюссель, чтобы сказать, что он не готов ни о чем договариваться. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Президент Сербии отметил, что он видел много «безответственности и легкомыслия» со стороны политиков. По его словам, Сербия будет привержена диалогу, который будет продолжаться до конца июля, в то время как технические команды будут обсуждать проблему пропавших без вести.

Он объявил, что Сербия сделает все возможное, чтобы диалог продолжился. Было решено, что следующий раунд будет проведён в конце июля.

«Я не знаю, что бы я сказал вам, если честно, я думаю, что продолжительность диалога также говорит о том, каковы были результаты. Было решено возобновить диалог к концу июля. Я надеюсь, что это очень важное решение, которое может гарантировать сохранение мира и стабильности. Все остальное было бы излишним комментировать», — отметил Вучич.