Кишинёв, , 14:15 — REGNUM Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон обратился в генеральную прокуратуру Румынии с жалобой на действия президента Молдавии Майи Санду. Об этом предприниматель сообщил 15 июня на своей странице в соцсети Facebook.

«Сложно добиться справедливости, в силу агрессивного и нахрапистого давления, которое госпожа Майя Санду оказывает на молдавскую правоохранительную систему, — заявил бизнесмен. — Был вынужден обратится с жалобой в правоохранительные органы Румынии».

Платон также приложил копию поданной жалобы. Он обвиняет Санду в том, что она якобы причастна с преступлениям, в ходе которых у предпринимателя было изъято имущество.

Раннее Платон обвинял президента Молдавии в «клевете» из-за её заявления, что «группировка Платона представляет опасность для безопасности страны» уже после того, как с бизнесмена признали невиновным в совершении преступлений.

Напомним, в 2017 году в Молдавии суд признал Платона виновным в незаконном выводе из страны €1 млрд. В июне 2020 года бизнесмена освободили, после того, как в генпрокуратуре республики объявили дело сфальсифицированным.

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