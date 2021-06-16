Варшава, , 14:07 — REGNUM Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил в эфире Radio ZET, что примет участие в гей-параде, который состоится в польской столице 19 июня. По его словам, он также выступит на открытии мероприятия.

«Я считаю это событие очень важным для города и для страны. В современном мире отношение к защите прав меньшинств стало признаком гуманности и определенного уровня развития. Я с радостью лично приму участие в мероприятии и выступлю во время его открытия», — заявил Тшасковский.

Мэр Варшавы также добавил, что из-за пандемии коронавируса мероприятие в этом году пройдет не так, как всегда.

«Участники парада соберутся небольшими группами и не будут выстраиваться в одну многотысячную колонну. Будет также соблюден масочный режим», — добавил он.