Москва, , 12:50 — REGNUM Технологии, способствовавшие реализации лунной программы Китая, были поставлены китайской стороне Россией. Об этом 16 июня заявил генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Мало кто знает о том, что тот самый лунный аппарат, который Китай запустил, он вообще существует благодаря российским поставкам так называемого ритэга — это радиоизотопный термоэлектрогенератор. То есть фактически мы поставили туда изотопный генератор, который обеспечивает возможность работы вот этого китайского аппарата. <…> Лунная программа Китая реализуется благодаря поддержке РФ», — сказал глава Роскосмоса.

При этом он отметил, сотрудничество в космической сфере является выгодным для обеих стран.

«Китайцы хорошо продвигаются, они хорошо финансируют свою космическую программу. <…> Они здорово продвинулись в технологичном плане, они сначала копировали советские технологии, теперь они пошли дальше», — уточнил Рогозин.

При этом глава Роскосмоса добавил, что у Китая существуют финансовые, организационные и технологические возможности для реализации масштабных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что длительность экспедиций космонавтов на орбиту будет увеличена до года.