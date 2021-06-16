Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Федеральный судья в американском штате Луизиана отменил 15 июня действие введенного президентом Джо Байденом моратория на выдачу новых разрешений на добычу нефти и газа на федеральных землях, сообщает New York Post.

По словам судьи Терри Даути, администрация США не предоставила никакого рационального объяснения своему шагу. До Даути подобное решение было вынесено еще в 13 штатах — в Луизиане, Алабаме, Аляске, Арканзасе, Джорджии, Миссисипи, Миссури, Монтане, Небраске, Оклахоме, Техасе, Юте и Западной Вирджинии.

Байден ввел мораторий 27 января в рамках серии распоряжений, подписанных в первые дни его пребывания в должности, которые включали отмену проекта Keystone Pipeline.