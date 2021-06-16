Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Суточная выявляемость коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться. По данным оперштаба, за последние сутки в городе обнаружены 927 новых носителей коронавируса, это на 25 человек больше, чем в предыдущие 24 часа.

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Точно такая же суточная выявляемость новых инфицированных в Петербурге отмечалась в конце марта 2021 года, на этапе спада второй волны эпидемии.

Всего с начала пандемии в Северной столице лабораторно подтверждено 453 424 случая заражения. Выздоровели 423 665 человек, в том числе 1437 пациентов выписаны за последние сутки.

От COVID-19 в городе на Неве скончались 15 062 человека, в том числе 63 — за последние сутки.