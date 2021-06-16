Санкт-Петербург, 16 июня, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Независимые петербургские ученые оценили уровень антител у привитых российской вакциной от коронавируса «ГАМ-КОВИД-Вак», больше известной как «Спутник-V». Предварительные результаты оценки иммуногенности этой вакцины в целом аналогичны официальным данным, показавшим высокую эффективность препарата.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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Как сообщили 16 июня в пресс-службе Европейского университета в Санкт-Петербурге, исследование учеными из этого вуза, а также НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России было начато 19 февраля текущего года. В нем приняли участие жители Северной столицы, привитые в рамках городской программы вакцинации против COVID-19, а также давшие согласие на обследование на наличие специфических антител в сыворотке крови.

«До вакцинации у большинства участников исследования не было обнаружено антител к вирусу SARS-CoV-2. После введения уже первой дозы вакцины у 83% участников отмечался выраженный иммунный ответ. На протяжении 70 дней наблюдения из 146 участников исследования, у которых был отрицательный результат теста, только у одного не наблюдалось антител IgG в ответ на двукратную вакцинацию», — рассказали в пресс-службе университета.

У 57 участников исследования также были изучены титры IgG и нейтрализующих антител. Титры IgG, которые определялись уже на 21 день после первой вакцинации, повышались через 21 день после второй дозы и сохранялись на 70-й день исследования. Таким образом, установлено 4-х кратное нарастание титра специфических IgG у 84% обследованных на 21-й день после первой вакцинации. Также отмечено нарастание титров нейтрализующих антител у большинства привитых. Всего у трех человек титры нейтрализующих антител не определялись на протяжении 70 дней наблюдения.

«Несмотря на уже существующие публикации, многие, в том числе специалисты, ставят под сомнение эффективность вакцинации. Мы хотим получить данные из реальной практики, посмотреть, как работает вакцина у людей, которые приходят на вакцинацию в Петербурге. По первым данным исследования можно сделать вывод, что в течение первых двух месяцев после введения первой дозы вакцины формируется устойчивый гуморальный иммунный ответ. В то же время закономерно, что в популяции есть небольшая доля людей, у которых «Спутник V» не вызывает выработку специфических антител», — пояснила заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дарья Даниленко.

Исследование будет продолжено, также в дальнейшем планируется выполнить оценку клеточного иммунного ответа.