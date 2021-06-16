Минск, , 11:19 — REGNUM Письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с призывом принять меры в отношении Telegram-каналов, публикующих личные данные сотрудников белорусских силовых структур и призывающих к насильственным действиям в отношении них и членов их семей, направил следственный комитет Белоруссии. Об этом 16 июня сообщает агентство БелТА со ссылкой на СК республики.

Отмечается, что белорусский СК обратил внимание на то, что ранее администрация мессенджера Telegram заблокировала ряд российских Telegram-каналов, которые публиковали личные данные сотрудников российских силовых структур и призывали к насильственным действиям в отношении них и членов их семей.

Также указывается, что с учётом прецедента блокировки таких деструктивных Telegram-каналов на территории России, СК Белоруссии направил обращение основателю этого мессенджера — Павлу Дурову.

«В связи с тем, что «условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию», а «правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня стало известно, что правительство Германии может наложить на компанию Telegram штраф в размере €55 млн из-за несоблюдения местных законов.